Сборная Украины проводит матч 2-го тура Евро-2020.

Сборная Украины во 2-м туре группового этапа Евро-2020 в Бухаресте играет против сборной Северной Македонии.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

"Желто-синим" удалось открыть счет в матче на 29-й минуте. После подачи от углового флажка Александр Караваев пяткой продлил полет мяча на дальнюю штангу, где Андрей Ярмоленко успел подставить ногу.

А на 34-й минуте Украина удвоила свое преимущество - теперь Ярмоленко выступил уже в роли ассистента, а забил Роман Яремчук, который переиграл голкипера ударом в ближний угол.

Видео гола Ярмоленко

Видео гола Яремчука

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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу С, где ее соперниками являются Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

В стартовом матче на турнире украинцы проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

В 3-м туре Украина сыграет 21 июня против сборной Австрии.

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Автор: Антон Дударь