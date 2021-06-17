Сборная Украины во 2-м туре группового этапа Евро-2020 в Бухаресте играет против сборной Северной Македонии.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.
"Желто-синим" удалось открыть счет в матче на 29-й минуте. После подачи от углового флажка Александр Караваев пяткой продлил полет мяча на дальнюю штангу, где Андрей Ярмоленко успел подставить ногу.
А на 34-й минуте Украина удвоила свое преимущество - теперь Ярмоленко выступил уже в роли ассистента, а забил Роман Яремчук, который переиграл голкипера ударом в ближний угол.
Видео гола Ярмоленко
Видео гола Яремчука
Новость обновляется
Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать
- Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу С, где ее соперниками являются Нидерланды, Северная Македония и Австрия.
- В стартовом матче на турнире украинцы проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- В 3-м туре Украина сыграет 21 июня против сборной Австрии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram