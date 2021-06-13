Все 5 голов были забиты во втором тайме.

13 июня в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" Украина начала свой перфоманс на Евро-2020. Противостояла "желто-синим" сборная Нидерландов.

Первый тайм прошел под диктовку хозяев поля. Команда Андрея Шевченко играла вторым номером и ждала свои шансы в контратаках. Уже на 12-й минуте тренерский штаб украинцев должен был проводить замену. Александр Зубков травмировался и вместо него вышел Марлос.

Героем первой половины встречи стал вратарь украинцев Георгий Бущан, который совершил три сейва и спас партнеров от неприятностей.

"Желто-синие" ответили опасным ударом Андрея Ярмоленко из пределов штрафной, но с нерабочей правой ноги.

Второй тайм начался крайне скверно для Украины. В период с 52-й по 58-ю минуту Нидерланды забили дважды. Открыл счет во встрече капитан хозяев Жоржиньо Вейналдум, который недавно сменил клубную прописку. А потом Ваут Вегхорст попал в ворота Бущана. Правда, второй гол пересматривали на системе VAR длительное время, но рефери решил что взятие ворот было легитимным.

На 74-й минуте наша сборная получила импульс. Андрей Ярмоленко сыграл в стеночку с Романом Яремчуком, сместился в центр и в своем фирменном стиле с левой ноги отправил мяч точно в "девятку". Таким образом, Ярмоленко стал первым украинцем после Шевченко, которому удалось забить гол в финальной части чемпионата Европы. Это 41-й гол для "Ярмолы" в футболке сборной.

На 79-й минуте Руслан Малиновский подал со штрафного, а Яремчук головой переправил мяч в сетку. Итак, счет стал 2:2. Однако на 85-й минуте защитник Нидерландов Дюмфрис головой забил победный мяч.

Нидерланды - Украина - 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Дюмфрис, 85 - Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нидерланды: Стеленбург, Дюмфрис, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), ван Анхольт (Вейндал, 64), де Роон, Вейналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст (Люк де Йонг, 88), Депай (Мален, 91)

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков (Марлос, 12, Шапаренко, 64), Яремчук

Предупреждение: Сидорчук, 93

Евро-2020: Группа C

В другом матче этой группы уже сыграли сборные Австрии и Северной Македонии.

Матчи группы С проходят в Бухаресте и Амстердаме.

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Автор: Артем Будрин