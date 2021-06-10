Будущий соперник сборной Украины на Евро-2020 теперь будет выступать за парижский гранд.

Полузащитник английского "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум сменил клубную прописку. 30-летний хавбек отказался в последний момент перейти в "Барселону". Его смог переманить к себе французский ПСЖ.

О том, что трансфер оформлен, сообщает официальный сайт парижского топ-клуба.

Футболист сборной Нидерландов подписал контракт с парижанами до 2024 года, а его годовая зарплата будет составлять 10 миллионов евро.

За "Ливер" Вейналдум выступал с 2016 года, а до этого защищал цвета "Фейенорда","ПСВ" и "Ньюкасл Юнайтед". С командой Юргена Клоппа Вейналдум одержал победы в АПЛ, ЛЧ, Суперкубке УЕФА и КЧС.

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Автор: Артем Будрин