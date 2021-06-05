Дебютанты больших турниров: представление второго соперника сборной Украины на Евро-2020

Во втором туре Евро-2020 сборной Украины предстоит сыграть против команды Северной Македонии. Рассказываем о команде, которую считают аутсайдером группы С.

Сборная Северной Македонии станет вторым соперником сборной Украины на Евро-2020. Представляем команду, которая одной из последних добыла путевку на чемпионат Европы.

СБОРНАЯ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ

Место в рейтинге ФИФА: 62

Прозвища: "Красные львы", "Красные рыси"

Участия на чемпионатах Европы: ранее не участвовала

Рекордсмен по количеству проведенных игр: Горан Пандев - 117

Рекордсмен по количеству забитых голов: Горан Пандев - 37

Коэффициент на победу на Евро-2020: 501 (последнее место среди всех участников турнира наряду с Финляндией)

Когда и где матч с Украиной: 17 июня, 16.00, Бухарест, "Национальный стадион"

Путь на Евро-2020

Сборная Северной Македонии не смогла пробиться на Евро-2020 традиционным путем - через отборочный турнир. В одной группе с Польшей, Австрией, Словенией, Израилем и Латвией македонцы заняли третье место. Команда набрала 14 очков и прилично отстала от австрийцев, которые финишировали вторыми (на 5 пунктов).

Однако Северная Македония получила шанс впервые в истории пробиться на ЧЕ через стыковые матчи по итогам выступлений в Лиге наций. В полуфинале Пути D македонцы обыграли Косово (2:1), а в финале минимально одолели Грузию (1:0).

Тренер

Сборную Северной Македонии возглавляет 44-летний Игор Ангеловски. Он принял команду еще в 2015 году.

В бытность футболистом Ангеловски поиграл на родине и в Сербии, но его игровую карьеру вряд ли можно назвать по-настоящему успешной.

Карьеру тренера Ангеловски начал в 2012 году, когда возглавил "Работнички", и здесь уже преуспел. В 2014 году он выиграл с командой Первую лигу, поднявшись в элитный дивизион, а также два раза (в 2014 и 2015 годах) приводил "Работнички" к победе в Кубке Северной Македонии.

У руля национальной сборной Ангеловски провел 33 матча: 14 побед, 7 ничьих и 12 поражений.

Заявка на Евро-2020

Вратари: Столе Димитриевски ("Райо Вальекано"), Дамиан Шишковски ("Докса"), Ристо Янков ("Работнички")

Защитники: Висар Муслиу ("Фехервар"), Эгзон Бейтулаи ("Шкендия"), Кире Ристевски ("Уйпешт"), Стефан Ристовски ("Динамо" Загреб), Дарко Велковски ("Риека"), Джоко Зайков ("Шарлеруа"), Эзджан Алиоски ("Лидс")

Полузащитники: Энис Барди ("Леванте"), Ариян Адеми ("Динамо" Загреб), Бобан Николов ("Лечче"), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Элиф Элмаз ("Наполи"), Тихомир Костадинов ("Ружомберок"), Даниэл Аврамовски ("Кайсериспор"), Марьян Радески ("Академия Пандева"), Ферхан Хасани ("Партизане"), Дарко Чурлинов ("Штутгарт")

Нападающие: Горан Пандев ("Дженоа"), Иван Тричковски (АЕК Ларнака), Милан Ристовски ("Спартак" Трнава), Александар Трайковски ("Мальорка"), Крсте Велкоски ("Сараево"), Влатко Стояновски ("Шамбли")

Кадровые потери

Сборной Северной Македонии на турнире не сможет помочь нападающий "Удинезе" Илия Несторовски - он не успевает восстановиться после травмы крестообразных связок колена.

Для македонцев это серьезная потеря - на счете Несторовски 46 матчей за сборную и 10 голов, он помогал команде выходить на Евро, участвуя, в том числе в решающем матче с Грузией.

Лидер команды

Здесь не может быть двух мнений. Горан Пандев - лучший бомбардир в истории сборной и человек, который провел больше всего матчей за команду. Экс-игроку "Интера" (выиграл с миланцами Лигу чемпионов), "Лацио" и "Наполи" - 37 лет, но он по-прежнему способен демонстрировать результат на высоком уровне. В прошлом сезоне Пандев провел 30 матчей за "Дженоа", в которых забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.

Именно гол капитана в стыковом матче с Грузией вывел сборную Северной Македонии на Евро-2020. Теперь ему предстоит вывести свою команду на поле на дебютном чемпионате Европы и, возможно, забить первый гол нации на крупных турнирах. Кто если не он?

Молодой талант, за которым стоит следить

За центр поля у сборной Македонии будет отвечать 21-летний Элиф Элмаз, которому пророчат успешное будущее.

В 2019 году он перешел в итальянский "Наполи" из турецкого "Фенербахче" за достаточно солидную сумму - 16 миллионов евро плюс бонусы. Регулярным игроком стартового состава в итальянском клубе македонец не является, но провел 44 матча в прошлом сезоне (10 - в основном составе), забив 3 гола.

Элмаз хорош как в оборонительной работе, так и в работе с мячом - он прекрасно чувствует его и умеет играть в пас.

Сильные и слабые стороны

Сильные стороны македонской сборной - в первую очередь, характер и бойцовские качества, а главная сила команды - безусловно, Горан Пандев: вожак, авторитет и все еще опасный нападающий.

К слабым сторонам Северной Македонии экс-игрок киевского "Динамо" Горан Попов отнес оборону:

"Сейчас у нас уже не такая сильная оборона. Если тренер решит сыграть на чемпионате Европы со схемой в три защитника - будет плохо. Для такой схемы нужны футболисты высокого уровня. К тому же, сами футболисты должны играть в этой схеме в своих клубах. В этом плане у нашей сборной нет стабильности".

Последние результаты команды

25 марта. Квалификация ЧМ-2022. Румыния - Северная Македония - 3:2

18 марта. Квалификация ЧМ-2022. Северная Македония - Лихтенштейн - 5:0

31 марта. Квалификация ЧМ-2022. Германия - Северная Македония - 1:2

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Дебют на чемпионатах Европы

Северная Македония, став членом УЕФА и ФИФА в 1994 году, ранее никогда не играла ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира. Вплоть до отбора на Евро-2020 македонцы не занимали в своих отборочных группах места выше четвертого.

История противостояний с Украиной

Украина дважды встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах, а также два раза в отборе на Евро-2016.

11.10.2003. Товарищеский матч. Украина - Македония - 0:0

31.04.2004. Товарищеский матч. Македония - Украина - 1:0 (Гол: Ставревски)

12.10.2014. Квалификация Евро-2016. Украина - Македония - 1:0 (Гол: Сидорчук)

09.10.2015. Квалификация Евро-2016. Македония - Украина - 0:2 (Голы: Селезнев, с пенальти, Кравец)

Интересный факт

На Евро-2020 сборная Македонии должна была выступить в новой форме - ее разработали специально для турнира. Форму презентовали, однако болельщикам она очень сильно не понравилась из-за отсутствия национальных цветов (гранатовый вместо красного и желтого). В итоге глава Федерации футбола Северной Македонии пообещал, что на чемпионате Европы сборная выступит в старой форме.

Прогноз от УНИАН

Для сборной Северной Македонии подвигом является уже сам выход на Евро-2020, который стал возможен благодаря решению УЕФА разыграть четыре путевки на турнир среди участников Лиги наций. Безусловно, македонцы постараются не отбывать номер, сыграть в свое удовольствие и попортить нервы каждому из соперников. Победа над Германией в квалификации ЧМ-2022 демонстрирует, что нет ничего невозможного. Но все же на "попортить нервы" все, скорее всего, и закончится.

Прогноз УНИАН - максимум 1 очко и последнее место в группе.

Антон Дударь

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