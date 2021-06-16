Наставник нашей сборной засыпал комплиментами будущего соперника.

Коуч сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от поединка 2-го тура Евро-2020 против Северной Македонии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

"На завтра намечается дождь, но повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях играть и будем. Будем надеяться, что если и будет ливень, то не такой, чтобы была остановка матча", - начал свое общение с прессой наставник "желто-синих".

"У нас есть полное понимание, какие задачи перед нами стоят. Думаю, что лишние слова не нужны. Команда готовится, настраивается. Для нас это очень престижный турнир, не каждый год Украина попадает в финальную часть ЧЕ. Важность игры каждый футболист понимает и несет ответственность за свое выступление и за результат команды", - сказал Андрей Николаевич.

"Мы очень хорошо выходили из обороны в атаку в матче с Нидерландами. Было несколько интересных продолжений в первом тайме. Единственное, мы не доигрывали в реализации. Не хватало либо последнего паса или удара. Не получилось создать определенное давление внутри поля, на которое мы рассчитывали. Имея хороших и качественных игроков, Нидерланды к концу первого тайма поджали нас, нам было трудно сделать выход из обороны".

"Во втором тайме, особенно после пропущенных двух мячей, была хорошая реакция. Команда поднялась во вторую зону. Мы лучше начали прессинговать и создавать моменты. Думаю, что были и положительные, и отрицательные моменты. Играя с такими командами, мы понимаем, что все перекрыть и предусмотреть все ситуации невозможно. Мы должны понимать, что когда мы пытаемся закрыть в одном месте, то ослабляем в другом. Команда все правильно делала, игра получилась интересной и открытой с большим количеством продолжений. Зрители получили удовольствие. Команда показала себя хорошо, но нам бы хотелось добиться лучшего результата".

"Сейчас у нас матч против Северной Македонии. Это команда, заслуживающая уважения, у нее есть характер. Они играют в своем стиле по схеме 5-3-2. Команда неплохо выходит в контратаки. В последние годы у них было несколько хороших игр, где они обыграли топ-команды. Мы должны быть внимательными, особенно на их контратаках", - добавил Шевченко.

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Украина - Северная Македония: перед матчем

Матч Украина - Северная Македония 17 июня начнется в 16.00.

Обе команды в 1-м туре потерпели поражение. Украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3, а Северная Македония проиграла Австрии со счетом 1:3.

Украина два раза встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах (0:0 в 2003 году и 0:1 в 2004-м) и дважды - в отборе на Евро-2016 (победили 1:0 и 2:0).

Если сборная Украины выступает на Евро в третий раз, то для македонцев это дебютный чемпионат Европы.

Сборной Украины из-за травмы в этом матче не сможет помочь полузащитник Александр Зубков.

Уже известно, что судить поединок будет рефери из Южной Америки.

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Автор: Артем Будрин