Конкуренцию украинцу составит тоже незаурядный по красоте удар.

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко не остался без внимания футбольного мирового сообщества после сказочного гола в ворота Нидерландов.

Гол экс-хавбека "Динамо" претендует на звание лучшего в 1-м туре чемпионата Европы.

УЕФА ранее в своем Twitter отмечал красоту и исполнительное мастерство "Ярмолы", а теперь все желающие могут проголосовать за лучший гол тура на официальном сайте футбольного союза.

Обидно лишь, что старания Андрея не помогли Украине набрать очков в противостоянии с Нидерландами.

За победу с Ярмоленко в номинации "Лучший гол 1-го тура" также соревнуются португалец Криштиану Роналду, австриец Штефан Лайнер и чех Патрик Шик, которые забивали в ворота Венгрии, Северной Македонии и Шотландии соответственно. Форвард сборной Чехии, очевидно, является главным конкурентом Ярмоленко, поскольку ему удалось с центра поля попасть в сетку ворот.

Видео гола

Нидерланды - Украина: цифры и факты

Сборная Украины потерпела поражение в шестом матче подряд на чемпионатах Европы (это повторение антирекорда сборной Югославии в период с 1968 по 1984 годы), но смогла прервать серию из пяти подряд матчей без забитых голов.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали вторым и третьим украинцами, которые забили на Евро, после Андрея Шевченко.

Сборная Украины смогла забить на чемпионатах Европы после 72 ударов по воротам без голов.

Это был первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять голов после нулевой ничьей в первой половине игры.

Александр Зинченко в матче с Нидерландами сделал 8 отборов. В настоящее время это лучший показатель на Евро-2020.

Евро-2020: Группа C

В другом матче этой группы ранее сыграли сборные Австрии и Северной Македонии.

После 1-го тура Украина занимает в своей группе третье место.

Матчи группы С проходят в Бухаресте и Амстердаме.

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Автор: Артем Будрин