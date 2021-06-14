Чехия одержала победу в логове соперника и возглавила группу D.

Сборная Чехии обыграла команду Шотландии в матче группы D. Поединок завершился со счетом 2:0, а проходил поединок в Глазго, в городке на западе Шотландии.

На 42-й минуте открыл счет во встрече форвард леверкузенского "Байера" Патрик Шик. В начале второго тайма ему удалось снова забить и удвоить преимущество своей команды. На этот раз он забил шедевральный мяч, попав в ворота с центра поля. Голкипер Шотландии потерял позицию и ворота и в последствии стал неудачником эпизода.

Шотландия - Чехия - 0:2

Голы: Шик, 42, 52

Шотландия: Маршалл, Хендри (Макргегор, 67), Купер, Хэнли, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Армстронг (Фрейзер, 67), О'Доннелл (Форрест, 79), Кристи (Адамс, 46), Дайкс (Нисбет, 79)

Чехия: Вацлик, Борил, Калас, Челюстка, Цоуфал, Соучек, Крал (Голеш, 67), Янкто (Гложек, 72), Дарида (Шевчик, 87), Масопуст (Выдра, 72), Шик (Крменчик, 87)

Видео первого гола.

Видео второго гола.

Евро-2020: Группа D

В другом матче этой группы 13 июня сыграли между собой сборные Англии и Хорватии.

Матчи группы D проходят в Лондоне и Глазго.

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Автор: Артем Будрин