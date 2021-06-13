Британцы с минимальным счетом обыграли вице-чемпионов мира.

Сборная Англии обыграла сборную Хорватии в матче-открытии группы D. Поединок завершился со счетом 1:0.

На 57-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Ассистировал ему опорный хавбек "Лидса" Келвин Филлипс.

Стоит отметить, что англичане и хорваты уже встречались на престижном турнире в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Тогда со счетом 1:2 британцы уступили Хорватии. Таким образом, сегодня команды поквитались.

Англия - Хорватия - 1:0

Гол: Стерлинг, 57

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер, Филлипс, Райс, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Маунт, Фоден (Рэшфорд, 70), Кейн (Беллингем, 82)

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол, Модрич, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78), Перишич

Предупреждение: Фоден, 64 - Чалета-Цар, 42, Ковачич, 48, Брозович, 66

Евро-2020: Группа D

В другом матче этой группы 14 июня сыграют сборные Шотландии и Чехии.

Матчи группы D проходят в Лондоне и Глазго.

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Автор: Артем Будрин