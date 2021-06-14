Украинский футболист забил Нидерландам потрясающим ударом.

УЕФА отметил гол Андрея Ярмоленко в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов, который завершился поражением украинской сборной.

В официальном Twitter-аккаунте Евро-2020 был опубликован гол Ярмоленко.

"Будет ли в первом туре гол лучше, чем вот это "голасо" Андрея Ярмоленко?", - задались вопросом в УЕФА.

"Великолепный гол", "У вратаря не было шансов", "Лучший гол на данный момент, но Левандовски, Роналду, Гризманн и Мбаппе - игроки, которые способны забивать чудо-голы", - комментируют болельщики.

Видео гола

Нидерланды - Украина: цифры и факты

Сборная Украины потерпела поражение в шестом матче подряд в чемпионатах Европы (это повторение антирекорда сборной Югославии в период с 1968 по 1984 годы), но смогла прервать серию из пяти подряд матчей без забитых голов.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали вторым и третьим украинцами, которые забили на Евро, после Андрея Шевченко.

Сборная Украины смогла забить на чемпионатах Европы после 72 ударов по воротам без голов.

Это был первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять голов после нулевой ничьей в первой половине игры.

Александр Зинченко в матче с Нидерландами сделал 8 отборов. В настоящее время это лучший показатель на Евро-2020.

Евро-2020: Группа C

В другом матче этой группы уже сыграли сборные Австрии и Северной Македонии.

После 1-го тура Украина занимает в своей группе третье место.

Матчи группы С проходят в Бухаресте и Амстердаме.

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Автор: Антон Дударь