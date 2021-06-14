Гол Андрея Ярмоленко / фото REUTERS
УЕФА отметил гол Андрея Ярмоленко в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов, который завершился поражением украинской сборной.
В официальном Twitter-аккаунте Евро-2020 был опубликован гол Ярмоленко.
"Будет ли в первом туре гол лучше, чем вот это "голасо" Андрея Ярмоленко?", - задались вопросом в УЕФА.
"Великолепный гол", "У вратаря не было шансов", "Лучший гол на данный момент, но Левандовски, Роналду, Гризманн и Мбаппе - игроки, которые способны забивать чудо-голы", - комментируют болельщики.
Видео гола
Нидерланды - Украина: цифры и факты
- Сборная Украины потерпела поражение в шестом матче подряд в чемпионатах Европы (это повторение антирекорда сборной Югославии в период с 1968 по 1984 годы), но смогла прервать серию из пяти подряд матчей без забитых голов.
- Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали вторым и третьим украинцами, которые забили на Евро, после Андрея Шевченко.
- Сборная Украины смогла забить на чемпионатах Европы после 72 ударов по воротам без голов.
- Это был первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять голов после нулевой ничьей в первой половине игры.
- Александр Зинченко в матче с Нидерландами сделал 8 отборов. В настоящее время это лучший показатель на Евро-2020.
Евро-2020: Группа C
- В другом матче этой группы уже сыграли сборные Австрии и Северной Македонии.
- После 1-го тура Украина занимает в своей группе третье место.
- Матчи группы С проходят в Бухаресте и Амстердаме.
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