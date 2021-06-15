Сборная Украины проведет второй матч на Евро-2020.

17 июня в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборной Северной Македонии. Команды встретятся на "Национальном стадионе" в Бухаресте.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом этого матча.

На победу команды Андрея Шевченко дается коэффициент 1,65, тогда как на ничью - 3,80, а на сенсационную победу Северной Македонии - 6,80.

На то, что Украина наберет очки в матче, можно поставить с коэффициентом 1,15, а на то, что Северная Македония не проиграет - 2,39.

Украина - Северная Македония: перед матчем

Матч Украина - Северная Македония 17 июня начнется в 16.00.

Обе команды в 1-м туре потерпели поражения. Украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3, а Северная Македония проиграла Австрии со счетом 1:3.

Украина два раза встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах (0:0 в 2003 году и 0:1 в 2004-м) и дважды - в отборе на Евро-2016 (победили 1:0 и 2:0).

Если сборная Украины выступает на Евро в третий раз, то для македонцев это дебютный чемпионат Европы.

Сборной Украины из-за травмы в этом матче не сможет помочь полузащитник Александр Зубков.

Уже известно, что судить поединок будет рефери из Южной Америки.

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Автор: Антон Дударь