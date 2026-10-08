В Киеве появилась именная звезда Ярославы Магучих: где её можно увидеть

Магучих назвала получение собственной звезды большой честью.

В Киеве торжественно открыли новые именные звезды на "Площади звезд". Среди отмеченных – олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Об этом сообщает Wave RBC.UA.

"Для меня большая честь получить собственную звезду в сердце Киева. И этим особенным моментом я хочу поделиться со всеми, кто поддерживает меня на моем пути. Особая благодарность нашим защитникам и защитницам, благодаря которым у нас есть возможность жить, работать, мечтать и достигать новых вершин", – сказала спортсменка.

Также в этот день на "Площади звёзд" открыли именные звезды олимпийского чемпиона по фехтованию Григория Крисса, чемпиона мира по боксу по версии WBO Сергея Дзинзирука и многократной паралимпийской чемпионки Александры Кононовой.

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К церемонии присоединилась президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха, которая лично поздравила Магучих с этой наградой.

Справка УНИАН. "Площадь звёзд" расположена в центре Киева – на улице Большой Васильковской, недалеко от станции метро "Дворец Украина" и рядом с торгово-развлекательным центром Gulliver.

"Площадь звёзд" появилась в центре Киева в 2015 году. Первыми, вдоль бульвара Леси Украинки, были заложены звезды деятелям культуры и кино: Аде Роговцевой, Владимиру Горянскому и звезда памяти Богдана Ступки. В ноябре 2015 года на улице Эспланадной были установлены звезды украинских музыкантов, среди которых: певица Оксана Билозир, группы СКАЙ, ТНМК и The Maneken.

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Как сообщал УНИАН, Ярослава Магучих стала победительницей абсолютного чемпионата мира: украинка одержала победу, преодолев высоту 1,99 м. Важно, что последним международным турниром для спортсменок стал абсолютный чемпионат мира. В нём приняли участие и три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Соревнования начались с высоты 1,86 м: Левченко преодолела планку с первой попытки, а Геращенко – со второй. В то время как Ярослава Магучих пропустила стартовую планку.

На высоте 1,91 в сектор вышли уже все заявленные спортсменки. Магучих с первой попытки преодолела планку, тогда как Ирине Геращенко удалось это сделать со второго прыжка. А вот Юлия Левченко прекратила соревнования, допустив три ошибки.

За победу Магучих получит одну из самых крупных призовых выплат – $150 000.

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