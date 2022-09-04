Леннокс Льюис уверен в победе Фьюри в потенциальном бою против Усика.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис поделился своим мнением о фаворите потенциального боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По мнению 57-летнего экс-боксера, у Фьюри больше шансов на победу в поединке с украинцем, поскольку он имеет большие габариты, нежели Усик.

"Я фанат Фьюри. Я видел, как он победил Деонтея Уайлдера в трех боях. И то, как он это сделал… Фьюри рассказал нам, как он будет побеждать. Я не верил ему во втором бою, но поверил в третьем. И я увидел, как он это делает.

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Я всегда говорил, что хороший большой парень может победить хорошего маленького парня", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.

После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри и Тайсон принял этот вызов.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что бой Усик - Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 декабря. Однако промоутер Александр Красюк, представляющий Усика, опроверг эту информацию, но при этом отметил, что переговоры об организации поединка ведутся.

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