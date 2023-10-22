Боксеры могут выйти в ринг еще до Нового года.

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри запланирован на декабрь 2023 года.

Менеджер Фьюри Спенсер Браун назвал вероятной датой 23 декабря, передает Boxing King Media.

"Я могу заверить вас, что это не так. Вчера вечером я разговаривал с его менеджерами об этой ситуации. Так же поступили Фрэнк и Джордж Уоррены. У нас были длительные разговоры, но это не так, и мы полностью готовимся к 23-му. Сейчас я могу вам категорически сказать, что мы нацелены на 23 декабря, поэтому больше нас никто не волнует", - сказал Браун.

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Бой Фьюри и Усика: что известно

Как сообщал УНИАН, поединок между боксерами ожидали в апреле, однако он не состоялся. Срыв объясняли тем, что их команды не согласовали условия контракта.

Последний бой Усика состоялся в августе с Даниэлем Дюбуа. Тогда украинский спортсмен нокаутировал его, защитив титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Известно, что следующий бой Фьюри должен пройти 28 октября, он сойдется с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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