Точная дата боя Усик - Фьюри станет известна после поединка "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну.

29 сентября стало известно, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира.

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы украинского боксера, рассказал, когда может состояться мегафайт его подопечного против "Цыганского короля". Он подтвердил, что поединок собираются провести в конце этого года.

"Благодаря Дерилу Пиплсу и IBF мир получит возможность увидеть бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Это зависит от следующего боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Никто не верит, что может случиться что-то серьезное, но никогда не знаешь, это супертяжелый вес. Даже не говорю о поражении Тайсона, а о травме - это очень просто. Мы думаем, что проведем бой с ним до конца этого года, но придется подождать до 28 октября.

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Мы приблизились к поединку за абсолютное чемпионство так близко, как никогда раньше. Уже был подписан контракт. У нас есть правильные люди из Саудовской Аравии, стоящие за этим боем. Также есть Фьюри и Усик - оба готовы провести этот поединок", - приводит слова Красюка Pro Box TV.

Напомним, что поединок Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Это будет выставочный бой, который пройдет по правилам классического бокса.

Добавим, что Александр Усик свой последний бой провел в августе этого года. Украинец нокаутировал в девятом раунде Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские титулы WBO, WBA, IBO и IBF.

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