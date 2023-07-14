В сентябре прошлого года Усик говорил, что не хочет быть президентом Украины.

Украинский боксер Александр Усик в будущем хочет стать президентом.

Объединенный чемпион в супертяжелом весе в эфире ютуб-канала Seconds Out рассказал о своих планах на жизнь после завершения саги с Тайсоном Фьюри.

"Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Зеленскому следует волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", - сказал Усик.

Российское пропагандистское медиа "РИА Новости" уже прокомментировало заявление Усика:

"Первопроходцем среди коллег по цеху в украинской политике он не станет: нынешний мэр Киева Виталий Кличко - тоже в прошлом боксер, правда, в отличие от Усика, он терпел поражения на профессиональном ринге", - пишут в государственном СМИ страны-агрессора.

Напомним, что 26 августа Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа в Польше.

В июне Усик рассказывал о том, как бы он поступил с Путиным, если бы у него была возможность "расправиться" с президентом России.

В апреле Усик посетил позиции ВСУ на передовой, чтобы поддержать моральный дух украинских защитников.

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