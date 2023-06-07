Титулованный боксер поделился мыслями о возможной встрече с лидером государства-террориста.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что бы сделал, если бы встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Украинский боксер заявил, что расправился бы физически с лидером государства-террориста.

"Если бы у меня было оружие, я бы его убил. А если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. Другого выхода нет.

Я просто не хочу с ним встречаться, потому что у меня к этому человеку вообще нет никаких чувств. Вообще никаких. Это просто какое-то черное пятно", - заявил Усик в комментарии YouTube-каналу "KOLOSEUM".

Отметим, что недавно Александр Усик посетил позиции ВСУ в Нью-Йорке - поселке городского типа в Торецкой городской громаде Бахмутского района Донецкой области, чтобы поддержать моральный дух украинских защитников. Во время своего визита титулованный боксер успел пострелять по позициям окупантов.

Александр Усик свой последний бой провел 20 августа прошлого года, одержав победу в реванше против британского бкосера Энтони Джошуа.

Ожидается, что свой следующий поединок украинец проведет 12 августа этого года против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа. Этот бой, вероятнее всего, пройдет в Польше.

Вас также могут заинтересовать новости: