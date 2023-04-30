Александр Усик посетил позиции ВСУ в Бахмутском районе.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик посетил позиции ВСУ на передовой, чтобы поддержать моральный дух украинских защитников.

Во время визита на фронт знаменитый боксер продемонстрировал свои музыкальные таланты.

В социальных сетях начали распространять видео, на котором Александр Усик, сидя в машине с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады, исполняет трек "Заповит" группы Balsam.

"Але поки час ще не прийшов, поки кров в жилах тече

Свій фінал ще не знайшов, буду ворогів трощити вщент

Десь всередині немов, ніби вугілля мене пече

Часу немає для розмов, час покаже сильне плече", - спел Александр Усик.

Добавим, что накануне в Youtube появилось видео, на котором Александр Усик стреляет по позициям оккупантов.

Сообщалось, что Усик отправился на передовую, чтобы поддержать моральный дух военных. Знаменитый боксер посетил позиции ВСУ в Нью-Йорке - поселке городского типа в Торецкой городской громаде Бахмутского района Донецкой области.

Во время своего визита Александр Усик записал обращение для 24-й ОМБр и всех украинских военных.

"Всем из 24-й бригады хочу пожелать победы. Чтобы они все вернулись домой с победой, счастливые и с улыбками. Обязательно хочу пожелать силы. Короли, силы вам!", - сказал Усик.

Напомним, Александр Усик должен был провести в конце апреля бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри, но переговоры по организации исторического поединка были сорваны.

Ожидается, что украинский боксер проведет следующий свой бой в июле этого года. Соперником Александра станет регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа.

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