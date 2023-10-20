Украинец считает, что бой Уайлдера против Джошуа может быть очень интересным.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик поделился своим мнением о потенциальном поединке Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

Украинский боксер считает, что фаворитом этого противостояния является американец. Главным преимуществом Уайлдера является его мощный удар.

"Был бы крутейший бой. У Уайлдера просто есть одна невероятная черта: когда он попадет один раз, можно уже не бить. Вот как раз в бою Джошуа - Уайлдер шансы 50 на 50, даже я бы сказал 60 на 40 в пользу Уайлдера, потому что он бьет невероятно сильно, а Энтони может пропускать.

Если Деонтей доносит свою плюху, то люди начинают лететь, у них рейс. Но интересный бой был бы", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу "USYK17".

Отметим, что бой Уайлдер - Джошуа может состояться в следующем году, команды боксеров ведут переговоры, но соглашения пока не достигли.

Напомним, Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа. Первый бой состоялся в 2021 году и завершился победой украинца единогласным решением судей. Реванш состоялся в 2022 году и завершился победой Александра раздельным решением судей.

Свой следующий поединок Александр Усик проведет против Тайсона Фьюри. Боксеры подписали контракт на бой, но точная дата поединка станет известна после боя Фьюри - Нганну.

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