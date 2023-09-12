Британский боксер считает Александра Усика фаворитом потенциального боя против Филипа Хрговича.

Британский боксер Энтони Джошуа поделился своим мнением о потенциальном поединке обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе против обязательного претендента по линии IBF Филипа Хрговича.

Бывший чемпион мира считает, что в этом бою может произойти все, что угодно. Фаворитом поединка, по мнению британца, является украинец.

"Хргович хорош. Он хороший панчер. Усик – топовый боец, но в боксе может произойти что угодно. Никогда не знаете, что случится. Все же я считаю Усика фаворитом", - сказал Джошуа в комментарии Misfits Boxing.

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Отметим, что Александр Усик уже дважды успешно защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Первый раз украинец сделал это в реванше с Энтони Джошуа в августе прошлого года. В августе этого года Александр нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз защитил свои пояса.

Филип Хргович в августе этого года нокаутировал австралийца Демси Маккина и сохранил статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе.

Добавим, что в послужном списке Александра Усика 21 победа в 21 бою на профи-ринге. 31-летний Хргович одержал 16 побед в 16 боях в профессиональной карьере.

Ожидается, что бой Усик - Хргович пройдет в декабре этого года.

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