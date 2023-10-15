Бой Усик - Фьюри состоится в конце этого года или в начале следующего.

29 сентября обладатель титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подписал контракт на бой против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

Украинский боксер рассказал о своей мотивации на бой с "Цыганским королем".

"Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри. И вот думаю: "Как с тем аватаром боксировать? Как его побеждать?

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И как американский генерал Норман Шварцкопф сказал: "Если у вас нет стратегии и характера - надо отказаться от чего-то одного". Характер - невероятная вещь. Когда бегу 20 км кросс, второе "я" подходит ко мне и говорит: "Саня, да не беги, ты же чемпион мира - зачем тебе это? Братик, отдохни. У тебя же есть деньги. Зачем тебе? Отдохни".

А я говорю: "Да нет, брат, я тебя знать не знаю". И это была вся моя жизнь", - сказал Усик в комментарии Luckypunch.net.

Отметим, что точная дата боя Усик - Фьюри все еще неизвестна. Дата поединка будет объявлена после боя "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября.

Ориентировочно поединок Усик - Фьюри состоится 23 декабря этого года или в январе 2024 года.

Добавим, что победитель боя станет первым абсолютным чемпионом в XXI веке в королевском дивизионе.

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