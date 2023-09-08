"Цыганский король" наотрез отказался драться с Энтони Джошуа.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

"Цыганский король" заявил, что он не рассматривает варианта выйти в ринг против Эй Джея.

"Для меня нет никакого Энтони Джошуа. Он уборщик в зале, моет там пол. Люди его побеждали. Сейчас он будто старый джорнимэн. Если ты достойный супертяжеловес и хочешь кого-то победить, тогда брось ему вызов и легко одолей.

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Выйду ли я когда-нибудь с ним в ринг? Нет, никогда. Я настроен на большие бои. И я не говорю о избитых боксерах.

Я хочу сразиться с большими ребятами. Фрэнсис Нганну, Джон Джонс – в клетке. Я хочу вызовов. Я не хочу легкой наживы. Я уже доказал, что являюсь лучшим боксером, когда-либо жившим. А теперь я докажу, что я лучший боец в истории", – сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу iFL TV.

Добавим, что Энтони Джошуа потерял чемпионские титулы в бою против Александра Усика в сентябре 2021 года. В августе 2022 года боксеры провели бой-реванш, который также завершился победой украинца. После этого Эй Джей одержал две победы в 2023 году - против Джермейна Франклина в апреле, и в августе против Роберта Хелениуса.

Тайсон Фьюри свой предыдущий бой провел в декабре 2022 года. "Цыганский король" нокаутировал Дерека Чисору.

Свой следующий бой скандальный британец проведет в октябре этого года против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Это будет выставочный поединок.

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