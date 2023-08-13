Бой между британцем Джошуа и финном Хелениусом прошел в Лондоне.

В ночь на 13 августа во время боя Энтони Джошуа отправил в нокаут финна Роберта Хелениуса в седьмом раунде.

Бой прошел в Лондоне и закончился уже в седьмом раунде. Напоним, Хелениус заменил в этом бою Уайта, у которого выявили допинг в крови.

Поражение от Джошуа стало пятым в карьере финского боксера. В 2022 году он проиграл Дэнтею Уайлдеру, который нокаутировал его в первом раунде.

Энтони Джошуа

В апреле этого года стало известно, что Джошуа, который ранее победил Джермейна Франклина, готовится провести еще один бой в этом году. Как заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн, следующим соперником Эй Джея станет, вероятнее всего, Диллиан Уайт.

А 11 июля бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился своим мнением о срыве боя за титул абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"Что произошло с чемпионом, который сказал, что готовится к Усику, а затем его тренер вышел и заявил, что не готовит его к этому бою? Вы должны спросить у него, чтобы он все прояснил. Пусть люди решают сами, но если бы на его месте был я, то что бы они сказали? Я буду возлагать на людей ответственность так же, как они возлагают ее на меня. Да, Усик не "сливался", но Фьюри "слился", - сказал Джошуа.

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