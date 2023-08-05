35-летнего Уайта поймали на допинге.

Британский боксер Диллиан Уайт сдал положительную допинг-пробу. Его поединок с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, который должен был состояться 12 августа, отменили.

"Сегодня WADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский боксерский совет по контролю, что Диллиан Уайт вернул неблагоприятные аналитические выводы в рамках случайного антидопингового протокола. В связи с этой новостью бой будет отменен, и будет проведено полное расследование. Дополнительная информация о событии будет позже", - заявила представляющая интересы Джошуа промоутерская компания Matchroom Boxing.

Джошуа - Уайт: что известно

12 августа в Лондоне должен был состояться реванш между британскими бойцами.

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В 2015 году Джошуа и Уайт уже дрались между собой и тогда Энтони нокаутировал в седьмом раунде Диллиана.

Уайт провел 32 поединка на профессиональном ринге, одержал 29 побед (19 - нокаутом), а также потерпел три поражения. Джошуа одержал 25 побед при трех поражениях, 22 раза Энтони досрочно закрывал бой.

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