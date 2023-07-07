Уже этим летом фанаты бокса увидят реванш между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.

12 августа 2023 года бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведет бой против своего соотечественника Диллиана Уайта.

Об этой новости официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing. Поединок звездных британцев пройдет в Лондоне на арене O2.

Заметим, что в 2015 году Джошуа и Уайт уже дрались между собой и тогда Энтони нокаутировал в седьмом раунде Диллиана. А на любительском уровне Уайт побеждал Джошуа, поэтому можно сказать, что между бойцами долгая история взаимоотношений.

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Уайт провел 32 поединка на профессиональном ринге, одержал 29 побед (19 - нокаутом), а также потерпел три поражения. Джошуа одержал 25 побед при трех поражениях, 22 раза Энтони досрочно закрывал бой.

Ситуация в супертяжелом весе

В апреле 2023 года Джошуа вернулся в ринг после двух подряд поражений Александру Усику. Британец, побеждавший Владимира Кличко, одолел по очкам американца Франклина Джермейна.

Уайт в последний раз дрался в ноябре 2022 года и что очень интересно - тоже против Франклина. Диллиан одержал победу тогда раздельным решением судей (115-115 и дважды 116-112).

Промоутер Эдди Хирн готовит для Джошуа масштабный поединок в Саудовской Аравии против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Усик 6 июля официально узнал, что 26 августа в польском городе Вроцлав он будет защищать титулы чемпиона мира в бою против британца Даниэля Дюбуа.

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