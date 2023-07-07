12 августа 2023 года бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведет бой против своего соотечественника Диллиана Уайта.
Об этой новости официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing. Поединок звездных британцев пройдет в Лондоне на арене O2.
Заметим, что в 2015 году Джошуа и Уайт уже дрались между собой и тогда Энтони нокаутировал в седьмом раунде Диллиана. А на любительском уровне Уайт побеждал Джошуа, поэтому можно сказать, что между бойцами долгая история взаимоотношений.
Уайт провел 32 поединка на профессиональном ринге, одержал 29 побед (19 - нокаутом), а также потерпел три поражения. Джошуа одержал 25 побед при трех поражениях, 22 раза Энтони досрочно закрывал бой.
Ситуация в супертяжелом весе
В апреле 2023 года Джошуа вернулся в ринг после двух подряд поражений Александру Усику. Британец, побеждавший Владимира Кличко, одолел по очкам американца Франклина Джермейна.
Уайт в последний раз дрался в ноябре 2022 года и что очень интересно - тоже против Франклина. Диллиан одержал победу тогда раздельным решением судей (115-115 и дважды 116-112).
Промоутер Эдди Хирн готовит для Джошуа масштабный поединок в Саудовской Аравии против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
Усик 6 июля официально узнал, что 26 августа в польском городе Вроцлав он будет защищать титулы чемпиона мира в бою против британца Даниэля Дюбуа.