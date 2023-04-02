Джошуа победил Франклина единогласным решением судей.

Бывший чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа накануне одержал победу в бою против Джермейна Франклина.

Звездный британский боксер прокомментировал победу над менее именитым представителем США. Эй Джей отметил на пресс-конференции после поединка, что очень хотел одержать победу нокаутом, однако это не имеет значения, поскольку через 15 лет об этом бое никто не вспомнит.

"Внутри квадрата ринга бушует другая энергия, так что я извиняюсь перед всеми, кто стал свидетелем всего этого. Потому что мы прежде всего спортсмены, и я уважаю Джермейна.

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Возможно, кто-то другой и нокаутирует его, возможно, даже кто-нибудь из Британии. У Джермейна хороший стиль. Возможности нокаута были, но он знал, как его избежать. Уважение к нему, он хорошо провел бой. Они с командой хорошо подготовились. Я должен был его нокаутировать, но что я могу сейчас сказать? Что сделано, то сделано, идем дальше.

Когда люди выходят со мной сразиться, я думаю, они собирают другую энергию. На мой взгляд, его переполняла гордость. Он был здесь, чтобы проявить себя, а не для того, чтобы отбыть номер. Да, я хотел бы его нокаутировать, здесь никаких сомнений. Но в ближайшие 15 лет все равно никто не упомянет об этом бое", - приводит слова Энтони Джошуа Vringe.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джермейна Франклина единогласным решением судей (117-111, 118-111, 117-111).

Для Эй Джея это был первый бой после того, как британец дважды проиграл украинцу Александру Усику и потерял пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

В активе Джошуа на профи-ринге 25 побед (22 - нокаутом) в 28 боях. Три боя британский боксер проиграл.

29-летний Джермейн Франклин провел 23 боя в профессиональном боксе. На его счету 21 победа (14 - нокаутом) и 2 поражения.

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