Тайсон Фьюри поддержал слова Деонтея Уайлдера, который назвал Усика трусом.

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обвинил украинского боксера Александра Усика, который владеет титулами WBA, WBO и IBF, в срыве поединка за титул абсолютного чемпиона мира.

"Цыганский король" поддержал высказывания экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который накануне обвинил украинца в трусости.

"Усик - с*чка, я вам уже говорил это. Он сбежал от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий", - написал Фьюри в своем Instagram.

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Напомним, объединительный бой Фьюри против Усика должен был состояться 29 апреля этого года, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок и бой был сорван.

Победитель боя Усик - Фьюри мог стать первым абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона в 21-м веке. Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе является Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном бою победил Эвандера Холифилда.

Добавим, что после срыва боя с Фьюри команда украинского боксера переключилась на организацию поединка против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

Накануне менеджер украинца Александр Красюк сообщил вероятные дату и место проведения поединка Усик - Дюбуа.

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