Деонтей Уайлдер хочет боя с Александром Усиком.

Знаменитый американский боксер Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке против Александра Усика, владеющего поясами WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

37-летний американец назвал украинского боксера трусом, заявив, что Александр сознательно избегает боя с ним.

"Я обеими руками за этот бой, но он немного боится. Даже не немного, а очень боится. Я в этом деле, поэтому знаю многое. Я готов принять этот бой в любой момент в любом месте.

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Я не ставлю странных условий, как Фьюри и не требую слишком многого. Каждый из нас должен помогать другому зарабатывать на хлеб. Не нужно завышать свою стоимость и делать подобное дерьмо, потому что мы все рискуем своей жизнью", - заявил Деонтей Уайлдер в комментарии YouTube-каналу "ESNEWS".

Напомним, в апреле этого года Александр Усик должен был провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри, но сторонам не удалось согласовать контракт на поединок.

После срыва боя с Фьюри команда украинца переключилась на организацию поединка против претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа.

Свой последний бой Александр Усик провел в августе прошлого года. Украинец победил британца в реванше раздельным решением судей и защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

Деонтей Уайлдер в своем последнем поединке в первом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. Бой состоялся в октябре 2022 года.

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