Украинский чемпион стремится собрать все пояса сверхтяжелого веса.

Чемпионы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не собирается завершать карьеру.

36-летний боксер заявил для vRINGe.com, что его цель - собрать все пояса супертяжелого дивизиона.

"Пока у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Дальше посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни. Прямо сейчас мы развиваем новый, уникальный проект Ready to Fight, который объединяет всех, кто причастен к миру бокса, решает их проблемы. И, как минимум, ради этого я буду находиться и дальше в этой среде и помогать новичкам и профессионалам. Уверен, что у нас все получится", - сказал Усик.

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Александр Усик - последние новости

Напомним, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался из-за того, что представители боксеров не смогли согласовать условия контракта на поединок. Как сообщил промоутер украинского боксера, сторонам не удалось договориться о распределении гонорара в реванше.

Ожидается, что следующим соперником Усика станет регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа. Бой планируют провести в июле.

Также были слухи о том, что Усик и Фьюри проведут бой в конце года в Саудовской Аравии.

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