Филип Хргович уверен, что он может победить Усика и не хочет идти на уступки украинцу.

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович рассказал, готов ли он пойти на уступки и разрешить Александру Усику провести бой с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Хорватский боксер отметил, что может отказаться от боя с украинцем только если ему предложат "сумасшедшую сумму" в качестве отступных.

"Я не соглашусь на отступные. Возможно, разве что на какую-то сумасшедшую сумму, но мне кажется, что ее мне не предложат. Я чувствую, что могу победить Усика и подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Я могу заработать гораздо больше, чем эти отступные.

Это должна быть сумасшедшая сумма, но я не хочу никаких отступных. Как я уже сказал, мне кажется, что я могу победить Усика. Если я его побью, то смогу заработать гораздо больше", – сказал Хргович в комментарии YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Александра Усика и Тайсона Фьюри мог состояться в апреле этого года, но команды боксеров не смогли согласовать условия контракта и поединок был сорван.

В августе Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил пояса IBF, IBO, WBA и WBO.

После победы над Дюбуа украинский боксер вновь заявил о желании сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Потенциальной датой для этого поединка рассматривают январь 2024 года.

Помешать организации боя Усик - Фьюри может Филип Хргович. Хорватский боксер является обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет украинец. Таким образом, Александру, вероятнее всего, придется провести еще одну защиту в ближайшем будущем.

Сообщается, что бой Усик - Хргович могут провести к концу этого года.

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