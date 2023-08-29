В команде британца продолжают настаивать на том, что у Дюбуа "украли" победу.

В ночь на 27 августа Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику бой за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет украинец.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен заявил, что намерен добиваться признания этого поединка несостоявшимся.

"Я не виню Александра Красюка за то, что он говорит. Они не хотят, чтобы мы просили о бое-реванше. Я чувствую к Усику большое уважение, он был потрясающим крузером и действительно хорошим супертяжеловесом, но у него уже были жалобы на удары ниже пояса, он делал это в поединках с Энтони Джошуа.

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Мы собираемся предоставить фото- и видеодоказательства. Я бы хотел, чтобы бой объявили несостоявшимся, потому что у Даниэля сейчас должны быть эти три пояса.

Но если мы сможем провести матч-реванш, то доберемся до них", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, бой Усик - Дюбуа завершился победой украинца. Александр нокаутировал соперника в 9-м раунде и защитил свои чемпионские титулы по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

В 5-м раунде этого боя Дюбуа отправил Усика на канвас мощным ударом в корпус. Судья расценил его как удар ниже пояса и дал украинцу время восстановиться. Представители британца и сам Даниэль настаивают на том, что его удар не нарушал правил и, следовательно, он выиграл этот бой.

К слову, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила официальное заявление касательно результата боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа, в котором признала, что судья принял правильное решение и украинский боксер законно защитил свои титулы.

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