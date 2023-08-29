Всемирная боксерская ассоциация поставила точку в спорах по поводу удара Даниэля Дюбуа.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила заявление касательно результата боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

В официальном пресс-релизе организации был затронут и скандальный момент с ударом британца ниже пояса, который случился в пятом раунде поединка. В WBA отметили, что удар Дюбуа действительно нарушал правила, поэтому решение судьи было правильным и Усик законно остается чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA.

"Александр Усик остается чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе после победы над Даниэлем Дюбуа техническим нокаутом в девяти раундах в субботу, 26 августа, на стадионе во Вроцлаве, Польша.

Усик во второй раз сохранил свой золотой пояс, а также титулы WBO и IBF после великолепного выступления, в котором он работал с умом и точностью, чтобы одержать победу.

Усик показывал хороший бокс, полагался на джеб и работу ног, чтобы доминировать над Дюбуа, который не облегчил ему этот вечер и пошел один на один с чемпионом, но, в конце концов, не смог достичь своей цели.

В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую он попал, вызвала споры о законности удара, но рефери постановил, что удар пришелся в зону ниже пояса, и дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой.

Получив незаконный удар, украинец изменил свое отношение и стал действовать немного агрессивнее, чтобы получить два нокдауна в бою и победить в девятом раунде.

Победа стала 21-й в профессиональной карьере Усика, на счету которого 14 нокаутов. Между тем на счету Дюбуа сейчас 19 побед, 2 поражения и 18 нокаутов", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, после боя Даниэль Дюбуа заявил, что его удар не нарушал правил, а судья "украл" у него победу. Британец и его команда настаивали на реванше. Промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что Дюбуа вышел на бой против Усика с "грязным планом" и не заслуживает на реванш.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что следующим соперником Александра Усика может стать хорватский боксер Филип Хргович, который является официальным претендентом на по линии IBF.

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