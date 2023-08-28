Украинский боксер, вероятно, проведет защиту своих титулов против хорвата Филипа Хрговича.

В ночь на 27 августа обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и защитил свои титулы.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал о планах Александра после этого боя и его потенциальном следующем сопернике.

"Хргович является обязательным претендентом на бой с Усиком. Мы собираемся провести объединительный бой с Фьюри. Если же поединок сорвется, то Хргович, конечно, станет следующим оппонентом Усика", - приводит слова Климаса BoxingScene.

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Напомним, бой Усика против Фьюри планировался еще в апреле этого года, однако стороны не смогли согласовать условия контракта и поединок не состоялся.

Некоторые СМИ сообщают, что новой потенциальной датой боя Усик - Фьюри является 27 января 2024 года.

Александр Усик накануне провел успешную защиту своих поясов, нокаутировав Даниэля Дюбуа в 9-м раунде.

Тайсон Фьюри свой следующий бой проведет 28 октября в Эр-Рияде против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Это будет выставочный поединок, который пройдет по классическим правилам бокса.

Что касается Филипа Хрговича, то его промоутер Эдди Хирн заявил, что хорват будет настаивать на обязательной защите титула IBF. Филип является официальным претендентом на пояс, которым владеет Александр Усик.

Свой предыдущий бой Филип Хргович провел 12 августа. Хорват нокаутировал в 12-м раунде австралийца Демси Маккина и сохранил статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе.

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