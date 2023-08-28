Александр Красюк считает, что Дюбуа вышел с "грязным планом" на бой против Усика.

В ночь на 27 августа чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа.

После боя 25-летний британец заявил, что у него украли победу в этом поединке и он хочет реванша.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк высказался на тему потенциального реванша между Усиком и Дюбуа.

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"Все хотят реванша после поражения, но при всем уважении к Даниэлю Дюбуа, которого мы чтим как гостя и соперника, трудно выразить уважение за то, как они вели бой и за то, как они хотели одержать победу.

Иногда такое случается, когда ты наносишь кому-то удар. Да, это нормально, но когда ты делаешь это намеренно, значит, у тебя есть какой-то грязный план, а бокс - это чистое искусство.

Это чистый спорт, и он должен оставаться таковым. Поэтому парень должен заслужить свой реванш", - сказал Александр Красюк в комментарии Boxingnews 24.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил чемпионские пояса IBF, IBO, WBA и WBO. Однако закончился бой скандалом. В пятом раунде 25-летний британец отправил Усика на канвас мощным ударом по корпусу, однако, как это подтверждают повторы, удар Дюбуа пришелся ниже пояса. Поэтому судья дал Александру несколько минут на восстановление и бой был продолжен.

В команде Даниэля Дюбуа заявили, что удар британца был легитимным и они готовы подать аппеляцию и будут требовать реванша.

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