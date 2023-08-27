Даниэль Дюбуа заявил, что у него украли победу в бою против Александра Усика.

Британский боксер Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение в титульном бою против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

25-летний спортсмен заявил, что он не бил украинца ниже пояса, а нанес легитимный удар. Он считает, что судьи украили у него победу.

"Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы", - заявил Даниэль Дюбуа.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представлющий Даниэля Дюбуа, заявил, что его клиент не бил украинца ниже пояса и призвал провести реванш.

"Это боксерский поединок. Он должен быть честным, но это не удар ниже пояса. Это нонсенс. Руководящие органы должны назначить реванш.

Мне бы хотелось, чтобы сейчас включили повтор, чтобы все могли увидеть. С Даниэля не сняли ни одного балла. Мне нравится Усик, но это было домашнее решение.

Усик был неспособен продолжать, ему дали несколько минут, чтобы восстановиться. Руководящие органы должны рассмотреть это и назначить реванш. Мы будем оспаривать то, что здесь произошло.

Все дело в ударе по правилам, который остановил Усика, Даниэль должен был победить. Все хотят увидеть объединение поясов. Если бы Даниэль одержал победу, это было бы легко сделать. А теперь увидим", – сказал Уоррен.

Скандальный удар Даниэля Дюбуа прокомментировал также промоутер Александр Красюк, представляющий интересы украинца. Он выложил у себя в Инстаграм фото этого момента с подписью: "Для тех, кто увидел удар по правилам".

Александр Усик также отреагировал на протест команды Дюбуа, которая заявила, что удар был по правилам. Украинец заявил, что если Дюбуа и его команде кажется, что Усик высоко надевает шорты, то в следующий раз он может боксировать и без них.

"Офигеть, у Усика шорты были высоко. Комедия. Он проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать", - сказал Усик.

Напомним, Усик победил Дюбуа нокаутом в 9-м раунде. В пятом раунде этого боя британец нанес украинцу удар ниже пояса, в результате чего Александру дали время отдохнуть.

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