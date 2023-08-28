Британский боксер считает, что он выиграл поединок против Александра Усика.

Британский боксер Даниель Дюбуа выступил с заявлением по поводу скандального момента, который случился в пятом раунде боя против Александра Усика.

25-летний британец заявил, что он выиграл этот поединок нокаутом, однако его обманули и украли у него победу. Теперь Дюбуа требует справедливости и хочет получить реванше против украинца.

"Я должен был стать чемпионом мира прямо сейчас. Это было бы справедливым. Все это нужно разоблачить и пойти дальше, чем просто жить в этой лжи. Они там меня просто обманули. Я определенно хочу реванша - добиться справедливости, добиться реванша, добиться, чтобы что-то произошло.

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Мы работали в спортзале неделями и неделями над этим ударом. Мы справились с этим, и это должен был быть наш момент. Это должен был быть нокаут. Я чувствую себя опустошенным. Это был не удар ниже пояса. Я почувствовал, как он приземлился, идеально попал ему в живот. Я точно знаю, когда нанесу хороший удар.

Когда он упал, я подумал: хорошо, теперь счет до 10. Я знал, что он не сможет встать вовремя. Он держался за живот. Он не мог пошевелиться. Но что-то во мне просто почувствовало: о нет, что здесь происходит? Это неправильно. Почему ему не отсчитывают? Я смотрю со стороны ринга на то, что происходит, и вижу все это безумие.

Я думал: то, что здесь происходит, это вопиющий кидок. Я сказал рефери, что поймал соперника, и это было не ударом ниже пояса. В то время это было просто замешательство. После этого я впал в уныние и потерял темп, мне пришлось вернуться в бой и попытаться его атаковать.

Я столкнулся с этим на вражеской территории, но я не вышел за пределы своей лиги. Если бы это было в Англии, все было бы совсем по-другому. Обстоятельства имеют большое значение - домашняя территория, домашнее преимущество", - приводит слова Дюбуа BBC.

Напомним, в пятом раунде боя Усик - Дюбуа случился скандальный момент. Британец мощно пробил по корпусу украинца, после чего Александр упал на канвас. Однако судья посчитал, что Даниэль нанес удар ниже пояса и не стал отсчитывать нокдаун, а дал Усику несколько минут на отдых, после чего бой был продолжен.

Стоит отметить, что повторы показали, что рефери боя был прав. Дюбуа действительно ударил Усика ниже пояса.

Бой в итоге завершился победой Александра Усика. Украинец нокаутировал британца в 9-м раунде.

Ранее промоутер украинского чемпиона Александр Красюк заявил, что британский боксер вышел на этот поединок с "грязным планом" и поэтому реванша он не заслуживает.

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