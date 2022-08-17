Энтони Джошуа и Александр Усик получат солидные гонорары за реванш.

Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа заработают за бой-реванш по 40 миллионов долларов.

Об этом сообщает Daily Star.

Эта сумма является гарантированной. Кроме того, спортсмены получат процент от продаж платных трансляций.

Это весьма солидные гонорары. Примерно такие же деньги получил скандальный Тайсон Фьюри за свой последний бой, в котором нокаутировал Диллиана Уайта.

Отметим, что за победу над Энтони Джошуа в сентябре 2021 года Усику достался пока что самый крупный гонорар в карьере - 5 миллионов долларов.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Кроме того, спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Поединок можно будет посмотреть бесплатно на Киевстар ТВ. Также бой можно увидеть в записи на платформе.

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Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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