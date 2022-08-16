Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик определился, в чем выйдет на реванш против британского боксера Энтони Джошуа.

На своей странице в социальной сети Усик опубликовал фото со съемок перед боем. Украинский боксер выбрал для боя трусы с поясом в цветах Украины и надписью "Ukraine" сбоку.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Кроме того, спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Поединок можно будет посмотреть бесплатно на Киевстар ТВ. Также бой можно увидеть в записи на платформе.

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Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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