Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает свою подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.
Тренировочный лагерь Усика пополнил непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий.
Об этом Захожий сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с Александром Усиком.
"С Украиной в сердце! Вместе к победе! Слава Украине", - написал Захожий под постом.
Добавим, что Александр Захожий на профессиональном ринге провел 17 поединков, не потерпев ни одного поражения. 13 из 17 боев украинец выиграл нокаутом.
28-летний боксер принимал участие в подготовке Усика и перед первым поединком против Джошуа. Помимо Захожого, Усик также пригласил для спаррингов Нурсултана Аманжолова из Казахстана и конголезского боксера Мартина Баколе Илунга.
Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.
Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Для того чтобы принять вызов Джошуа, Усику пришлось покинуть ряды территориальной обороны Киевской области, куда он записался сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.