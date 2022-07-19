Александр Захожий присоединился к тренировочному лагерю Александра Усика.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает свою подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.

Тренировочный лагерь Усика пополнил непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий.

Об этом Захожий сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с Александром Усиком.

"С Украиной в сердце! Вместе к победе! Слава Украине", - написал Захожий под постом.

Добавим, что Александр Захожий на профессиональном ринге провел 17 поединков, не потерпев ни одного поражения. 13 из 17 боев украинец выиграл нокаутом.

28-летний боксер принимал участие в подготовке Усика и перед первым поединком против Джошуа. Помимо Захожого, Усик также пригласил для спаррингов Нурсултана Аманжолова из Казахстана и конголезского боксера Мартина Баколе Илунга.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

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