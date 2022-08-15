Энтони Джошуа назвал позором то, что от войны больше страдают именно обычные люди.

Британский боксер Энтони Джошуа выразил уважение своему сопернику, действующему обладателю поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику, который с первых дней полномасштабной войны в Украине не покинул свою страну, а помогал защищать ее от российских оккупантов.

32-летний британец рассказал, как бы он поступил, если бы оказался на месте Усика, а также назвал позором то, что от войны больше всего страдают именно обычные люди.

"Если бы на его месте был я, если бы у меня в стране была война, это точно бы оказало на меня влияние, и я не знаю, положительным бы оно было или отрицательным.

Я не знаю, как бы я с этим справился, но я точно знаю, что это было бы непросто. Я никогда не жил в таком конфликте, так что понятия не имею, какими бы это обернулось для меня последствиями.

Однако, я на 100 процентов уважаю то, что сделал Усик. Это же его дом, не так ли? А ты должен защищать свой дом. Он просто пытался защитить свой народ, так что я его уважаю.

Такой позор, что мирные люди страдают больше всего во время войны. Думаю, что поступил бы так же, не как боксер или воин, а как обычный человек", – приводит слова Джошуа Daily Mail.

Также Энтони Джошуа рассказал, что его команда старалась пойти навстречу Александру Усику при выборе даты реванша, чтобы дать украинскому боксеру возможность подготовиться к бою.

"Мы искали подходящую дату реванша для Александра и его команды. Я чувствовал, что для него важно быть готовым, мы не хотели навязывать свои планы. Он стремится защитить свои титулы. Я хотел, чтобы мы работали вместе. Так мы проявили сострадание к нему и его стране. Все сработало хорошо для всех сторон", - сказал британский спортсмен.

Как известно, Александр Усик вернулся в Украину сразу после начала полномасштабного вторжения России и публично выступал против действий страны-агрессора. Позже украинский чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу с Джошуа.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

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Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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