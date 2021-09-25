Александр Усик готовится к главному поединку в карьере.

Украинский боксер Александр Усик в Лондоне проведет бой против британца Энтони Джошуа. Поединок состоится 25 сентября.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.

Усик - Джошуа: где смотреть бой

Начало боя - после 22.00, ориентировочно ближе к полуночи.

Александр Усик

Александр Усик впервые в карьере выйдет в ринг не в статусе фаворита. Его ждет противостояние с более габаритным соперником, а в хэвивейте это играет существенную роль. У Энтони Джошуа антропометрия повнушительнее да и размах рук тоже впечатляет. Что может предложить Усик? Скорость ног, отличный джеб, прекрасное чувство дистанции, выносливость и хороший темп.

Хватит ли этих качеств? Многое зависит от тактики, которую на бой выберут оба соперника. Усику в этом плане скорее повезло, ведь готовил его к бою Анатолий Ломаченко, которого сам Джошуа назвал феноменальным тренером.

Да, Усик не фаворит боя. Впрочем, знаменитый Эвандер Холифилд тоже переходил из крузервейта в супертяжелый дивизион. Легендарный американец на пике карьеры был на два сантиметра ниже, чем Усик и на два килограмма легче, а размах рук с украинцем имел одинаковый. Холифилд предположил, что Усику под силу повторить его успех.

"Усик был крузер, а теперь перешел в супертяжелый вес. Ему будет сложно. Но знаете что? Я сделал это. Верю, что он тоже может это сделать", - такими словами Холифилд подбодрил украинца.

В прошлом бою Усик провел 12 раундов с Дереком Чисорой и победил по очкам. Сам Тайсон Фьюри также не мог нокаутировать Чисору и одержал победу только решением судей. Поэтому тезис о том, что Усик слабоват для хэвивейта не имеет достаточно оснований.

На Джошуа сейчас лежит гораздо большее психологическое давление, ведь проиграть при родной публике ему недопустимо. Защищать титулы труднее, чем их добывать. Усик может быть раскованным, ведь ему терять нечего. Главное поймать кураж и это будет залогом лучшего вечера в его боксерской карьере.

Усик перед боем провел параллель с библейской притчей о Давиде и Голиафе. На этот раз Александр впервые в карьере в роли Давида. Но, кажется, ему так даже легче. В случае поражения ему никто ничего не скажет, а вот в случае победы он станет легендой.

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Энтони Джошуа

31-летний британец на данный момент король супертяжелого дивизиона. Единственная ложка дегтя в его почти безупречной карьере - это то самое поражение американцу Энди Руису. Да, Джошуа взял реванш у него и вернул свои пояса и можно говорить о банальной недооценке, но все же нужно констатировать факт: Джошуа не является неуязвимым и у него присутствуют слабые места.

Джошуа был на 14 лет моложе Владимира Кличко, но в какой-то момент он оказался на грани провала, когда украинец отправил его в нокдаун. К чести Джошуа, он выбрался тогда из трудного положения и победил Владимира досрочно. Впрочем, дальнейшие бои показывали, что с Джошуа можно боксировать и ему можно навязывать свои условия.

Например, Александр Поветкин прекрасно начал бой, разбив нос Джошуа и в целом доминируя в ринге. То есть Усик с тренерским штабом имел наглядные примеры, где обнажались недостатки Джошуа. Однако стоит помнить, что Энтони - стальной боец, который решает задачи по ходу поединка словно машина. Поветкина он все же дожал нокаутом в 7-м раунде. Против Джошуа мало будет провести один хороший отрезок - нужно приложить максимум усилий.

В конце концов на этот раз в ринге встретятся два олимпийских чемпиона с разными стилями и манерами ведения боя. И Джошуа прекрасно осознает, какую угрозу представляет собой Усик. Это будет мегабой.

Церемония взвешивания

За день до боя Джошуа оказался на 8 килограммов тяжелее, чем Усик.

Александр Усик (Украина) - 100.3 кг

Энтони Джошуа (Великобритания) - 108.6 кг

Слова перед боем

Александр Усик:

"Я думаю, сначала это будут шахматы. Люди много говорят. Они говорят правду или не говорят. Это все разговоры. Посмотрим, что произойдет в субботу. Сила не в том, большой кто-то или маленький. Это в вашем духе. Дэвид Хэй был в три раза меньше Николая Валуева, что доказывает, что это не имеет значения".

Энтони Джошуа:

"Сейчас я чувствую себя лучше, чем перед боем с Кличко. Дело не в нервах, просто у меня больше опыта и я знаю, что делаю. Я знаю, что собираюсь сделать - нокаутировать Усика. Я здесь для того, чтобы устроить зрелищное шоу. Люди хотят видеть нокауты. Это то, что мы должны предложить фанатам".

Промо-ролик к бою

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Судьи

Бой рассудят два британца, один украинец и один американец.

Автор: Артем Будрин