Британец осознает, что против него будет соперник с сильной левой рукой.

Чемпион по четырем версиям в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа рассказал об угрозах, которые может ему нанести украинец Александр Усик.

Слова 31-летнего британца приводит ESPN.

"Какую наибольшую угрозу я жду от Усика на боксерском ринге? Я бы сказал, что это позиция левши. Он сражался со многими ортодоксами, но во время тренировочного лагеря я готовился к этому. Я узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и, в целом, в какой момент надо наносить удар в ответ", - отметил Джошуа.

"Опасность заключается в том, что он привык драться с такими парнями, как я. На протяжении всей карьеры, его соперники действовали практически одинаково в бою с ним. Но последние три месяца мне пришлось готовиться к нему, поэтому я могу сказать, что адаптировался", - добавил Энтони.

Напомним, что 25 сентября в Лондоне Усик и Джошуа сойдутся друг с другом в ринге.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин