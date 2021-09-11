Трансляция мегабоя украинского и британского боксеров будет платной.

25 сентября на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Лондоне пройдет долгожданный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.

Усик - Джошуа: где смотреть бой

В Украине поединок Усика и Джошуа можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Трансляция поединка будет платной. За 29 гривен бой можно будет посмотреть тем, у кого уже подключены подписки "Максимальная" или "Спорт". За 49 гривен бой будет доступен для просмотра по предзаказу для тех, у кого не оформлена ни одна из этих подписок, а за 99 гривен - при покупке в день боя.

Начало боя - после 22.00, ориентировочно ближе к полуночи.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дударь