25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне пройдет бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.
Усик - Джошуа: где смотреть бой
Ориентировочное начало боя - после 23.00.
На кону в этом поединке будут стоять пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
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Для Усика это первая возможность стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
На профи-ринге 34-летний украинец провел 18 боев и во всех одержал победы (13 раз нокаутом). У Джошуа - 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение.
Александр Усик - Энтони Джошуа
Онлайн-трансляция боя
На взвешивании Усик показал рекордный в своей карьере вес - 100,3 кг. А Джошуа оказался еще тяжелее - 108,6 кг.
Ломаченко прилетел в Лондон, чтобы поддержать Усика.
Кто судьи? Рефери в ринге назначен британец Майкл Александер, который ранее неоднократно работал на боях Джошуа. Подсчитывать очки будут Ховард Фостер (Великобритания), Стив Вайсфельд (США) и Виктор Фесечко (Украина).
23 сентября состоялась первая дуэль взглядов Усика и Джошуа. А на пресс-конференции Усик отвечал на вопросы на украинском языке.
На следующий день Усик и Джошуа провели открытые тренировки.
Усик с командой прибыли в Лондон 20 сентября. Главная интрига - будет ли в углу боксера Анатолий Ломаченко. Как сообщил Александр Красюк, он точно будет возле ринга, но пока неясно, в какой роли.
Что об этом бое говорят звезды бокса?
Василий Ломаченко считает, что его друг и кум Александр Усик имеет "очень большие шансы", но легко ему не будет.
Экс-чемпион мира Дэвид Хэй:
"Думаю, стиль Усика мог бы быть эффективным, если бы Джошуа был ниже. А так у Энтони почти два метра роста, и он один из лучших атлетов в истории супертяжелого дивизиона. Все говорит о том, что он нокаутирует Усика".
Экс-чемпион мира Александр Гвоздик:
"Я очень болею за Сашу и очень хочу, чтобы он выиграл. Но если реально смотреть на ситуацию, то мое мнение: до боя шансы 55 на 45 в пользу Джошуа. Знаете же эту известную пословицу, что хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера. Конечно, не всегда, но шансов у него больше".
Украинский боксер Владислав Сиренкоопасается, что Усика могут засудить в бою с Джошуа.
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри:
"Люди говорят, что у Усика нет никаких шансов, потому что он небольшой, но Энди Руис тоже не был самым большим парнем в мире, однако нокаутировал Джошуа".
Эффектный промо-ролик к бою:
Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.
Джошуа заработает за этот бой 20,5 миллионов фунтов. Гонорар Усика не называется, но, по словам промоутера украинца, он будет самым большим в его карьере (больше 2,5 миллионов, заработанных за бой с Беллью).
Усик проведет третий бой в супертяжелом весе. После перехода в супертяжи он победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору. Напомним, что до этого украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Энтони Джошуа собрал все свои нынешние пояса в боях с Владимиром Кличко и Джозефом Паркером. Затем он потерял их, уступив Энди Руису. Однако победил в реванше, после чего в декабре прошлого года успел также провести успешную защиту против Кубрата Пулева.
Напомним, что все билеты на этот мегабой были проданы за сутки. А промоутер Усика Александр Красюк позже подчеркнул, что ажиотаж был такой, что поединок мог бы собрать два "Уэмбли".