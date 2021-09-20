Владислав Сиренко выдвинул интересную гипотезу.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко поделился своими соображениями относительно боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

26-летний Сиренко дал комментарий для "Обозреватель".

"Это интересный поединок, поскольку бойцы имеют разные стили. У Александра так называемый игровой стиль, он более подвижный и более маневренный. Джошуа имеет более агрессивный стиль. Он постоянно атакует и агрессивнее ведет себя в ринге. Это мы и увидим. Не думаю, что они будут менять стратегии и придумывать что-то новое", - отметил Сиренко.

"Может быть, что судьи отдадут победу Джошуа. Почему так? Да потому, что это суперстар в Англии. И я думаю, что его промоутеры и вся команда приложат максимум усилий, чтобы защитить его от проигрыша. И не позволить ему упасть. Они сделают все возможное для этого. Даже что-то не по правилам", - добавил Владислав.

"У Александра есть очень хороший стиль и очень хорошая школа бокса. Если он даст мастер-класс боксерского искусства, то может победить Джошуа", - верит в своего коллегу Сиренко.

Напомним, что в своем прошлом поединке Сиренко нокаутировал россиянина и одержал 18-ю победу на профи-ринге - он непобедимый боксер.

Отметим, что Усик с командой уже прилетел в Лондон.

Усик - Джошуа: перед боем

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин