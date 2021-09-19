Также Александр Красюк не подтвердил, будет ли Анатолий Ломаченко в углу ринга.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, поделился интересными деталями организации поединка украинского боксера с Энтони Джошуа.

Цитирует Красюка Tribuna.

"Изначально мы планировали бой на конец августа - 26 или 27 числа. В то время стадион "Тоттенхэма" был опцией, потому что "Уэмбли" был недоступен. Договоренность с "Тоттенхэмом" была практически достигнута, поэтому уже не было смысла менять локацию. В принципе, на тот момент не было и уверенности в ажиотаже. Но, как выяснилось, мы бы и два "Уэмбли" продали", - сообщил Красюк.

Напомним, что 25 сентября на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Лондоне Джошуа и Усик будут между собой выяснять, кто из них сильнее.

Также Красюк не подтвердил информацию, что Анатолий Ломаченко будет в углу Усика в ринге.

"Для ESPN я дал комментарий. Меня спросили, тренирует ли Анатолий Ломаченко Александра Усика, является ли он его тренером. Я сказал, что Анатолий Николаевич - наставник Усика еще с доолимпийских времен и остается им до сих пор. Будет ли он у ринга? Да, я сказал, что он будет у ринга. Они уже дали свою интерпретацию, что вроде как в углу, но про угол я ничего не говорил. Я просто сказал, что он будет у ринга. Мы продолжаем держать интригу", - отметил Красюк.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин