Анатолий Ломаченко ранее уже помогал Александру Усику в поединке против Мурата Гассиева.

Отец и тренер Василия Ломаченко Анатолий готовит Александра Усика к поединку против Энтони Джошуа.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк, передает ESPN.

Красюк подчеркнул, что Ломаченко будет находиться в углу Усика во время боя:

"Анатолий Ломаченко был наставником Усика еще со времен Олимпиады в Лондоне и до сих пор им остается. Он будет в углу Усика в Лондоне".

Напомним, что ранее Анатолий Ломаченко находился в углу Усика во время финального боя Всемирной суперсерии бокса против Мурата Гассиева за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Бой Джошуа - Усик пройдет 25 сентября.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дударь