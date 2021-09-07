Джошуа показал, что ждет Усика в предстоящем бою / фото REUTERS
Британский боксер Энтони Джошуа показал кадры со своей тренировки перед поединком с украинцем Александром Усиком, который должен состояться 25 сентября в Лондоне.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе опубликовал в Instagram соответствующие фото. На них Джошуа отрабатывает удары на боксерской груше, демонстрируя свою силу и хорошую физическую форму.
"Тяжелые удары", - прокомментировал показанные фото в посте боксер.
Усик-Джошуа: перед боем
- Поединок украинского и британского боксеров пройдет в Лондоне 25 сентября.
- На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.
- Все билеты на этот бой были проданы за сутки.
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Усик - Джошуа: профайл боксеров
- И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.
- 34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.
- В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.
- 31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он впервые стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.
- В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.
- Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.