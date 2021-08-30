Украинскому боксеру подарили картину с его изображением.

Украинский боксер Александр Усик, который 25 сентября проведет бой против Энтони Джошуа, похвастался подарком от друзей.

Усик опубликовал фото в stories на своей странице в Instagram.

Боксеру подарили картину. Она нарисована с фотографии, на которой Усик запечатлен в поединке против Тони Беллью.

Этот бой состоялся в ноябре 2018 года и завершился победой Усика нокаутом. Украинец защитил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

"Подарок от друзей", - подписал снимок Усик.

Усик - Джошуа: перед боем

Поединок украинского и британского боксеров пройдет в Лондоне 25 сентября.

На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.

Все билеты на этот бой были проданы за сутки.

Усик провел на профи-ринге 18 боев и во всех одержал победы (13 раз нокаутом). У Джошуа - 24 победы (22 нокаутом) в 25 боях при одном поражении.

Друг Усика Василий Ломаченко поделился своим прогнозом на бой.

Автор: Антон Дударь