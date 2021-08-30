Александр Усик победил Тони Беллью в 2018 году / фото facebook.com/Alexanderusyk
Украинский боксер Александр Усик, который 25 сентября проведет бой против Энтони Джошуа, похвастался подарком от друзей.
Усик опубликовал фото в stories на своей странице в Instagram.
Боксеру подарили картину. Она нарисована с фотографии, на которой Усик запечатлен в поединке против Тони Беллью.
Этот бой состоялся в ноябре 2018 года и завершился победой Усика нокаутом. Украинец защитил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
"Подарок от друзей", - подписал снимок Усик.
фото instagram.com/usykaa
Читайте также"Я давно хотел такой автомобиль": Усик похвастался дорогостоящей покупкой (видео)
Усик - Джошуа: перед боем
- Поединок украинского и британского боксеров пройдет в Лондоне 25 сентября.
- На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.
- Все билеты на этот бой были проданы за сутки.
- Усик провел на профи-ринге 18 боев и во всех одержал победы (13 раз нокаутом). У Джошуа - 24 победы (22 нокаутом) в 25 боях при одном поражении.
- Друг Усика Василий Ломаченко поделился своим прогнозом на бой.