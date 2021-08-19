Дэвид Хэй считает, что Энтони Джошуа нокаутирует украинца.

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй оценил шансы Александра Усика в поединке против Энтони Джошуа.

Хэя цитирует Sky Sports.

"Думаю, стиль Усика мог бы быть эффективным, если бы Джошуа был ниже. А так у Энтони почти два метра роста, и он один из лучших атлетов в истории супертяжелого дивизиона. Все говорит о том, что он нокаутирует Усика", - сказал Хэй.

Британец считает, что Усику не хватает мощи:

"Если Усик считает себя будущим этого дивизиона, то он должен был нокаутировать или хотя бы уверенно победить Чисору. Он этого не сделал, ему было тяжело против мощного соперника. Усик очень техничный боксер, но ему не хватает ударной силы, чтобы нанести ущерб реальному супертяжу".

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"Просто не вижу, что у Джошуа возникнут какие-либо проблемы. Он нокаутирует Усика своим джебом", - подытожил Хэй.

Усик - Джошуа: перед боем

Поединок украинского и британского боксеров пройдет в Лондоне 25 сентября.

На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.

Все билеты на этот бой были проданы за сутки.

Автор: Антон Дударь