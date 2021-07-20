Названа официальная дата чемпионского боя Усик - Джошуа

Боксеры будут сражаться за пояса чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми ныне владеет Джошуа.

Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика против британского боксера Энтони Джошуа объявлен официально. Об этом говорится на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в Instagram. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Боксеры будут сражаться за чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми ныне владеет Джошуа. Matchroom Boxing также показала официальный проморолик предстоящего поединка двух супертяжеловесов. Ситуация в супертяжелом весе: главное Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Планировалось, что в декабре Фьюри проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать поединок не удалось.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотели провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.

Впрочем, долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа. На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Александр Топчий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter