Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября / фото УНИАН, Владимир Гонтар
Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика против британского боксера Энтони Джошуа объявлен официально.
Об этом говорится на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в Instagram.
Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
Боксеры будут сражаться за чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми ныне владеет Джошуа.
Matchroom Boxing также показала официальный проморолик предстоящего поединка двух супертяжеловесов.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Планировалось, что в декабре Фьюри проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать поединок не удалось.
- В 2021 году Джошуа и Фьюри хотели провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Впрочем, долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.
- Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа. На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.
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